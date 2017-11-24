Geçtiğimiz ay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkılan okul sütü ihalesi iptal edilmişti. Okul sütünde yeni ihale tarihi 28 Kasım olarak açıklandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı geçtiğimiz ay okul sütü ihalesine çıkmış, ancak teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı için ihale iptal edilmişti. Okul Sütü için yeni ihale tarihi de 28 Kasım olarak belirlendi.

OKUL SÜTÜ 6 MİLYON ÖĞRENCİYE HAFTADA 3 GÜN DAĞITILACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı okul sütü hakkında internet sitesinde bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Okul Sütü Programı kapsamında yaklaşık 6 milyon öğrenciye pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacağını belirtti. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlayacak olan Okul sütü dağıtımında kesin tarih de Bakanlık açıklamasında belirtildi. Açıklamaya göre 05.02.2018 tarihinde okullarda okul sütü dağıtımı başlayacak. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Okul sütü dağıtımı ile öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmanın amaçlandığı belirtildi.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

25.10.2017 günü Bakanlık tarafından okul sütü ihalesi açık ihale usulüyle yapılmış ancak, ihale sonucunda verilen tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan ihale iptal edilmişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Programın aksamaması ve devamı amacıyla 28.11.2017 Salı günü saat 14.00′ da Okul Sütü alım ihalesinin Pazarlık Usulü ile yapılacağını duyurdu. İhale dokümanlarına ulaşmak isteyenler, www.tarim.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler.