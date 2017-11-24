Fox TV’nin uyarlama dizisi Bizim Hikaye 11. yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Şükran, yine çocukların yükünü kaldıramadı ve evi terk etti. Çocuklar annelerinin gidişi ile bir kez daha yıkılırken, Filiz yine zor durumda kalıyor ve çocukları nasıl teselli edeceğini bilmiyor. İşte Bizim Hikaye 11. son bölümde yaşananlar ve Bizim Hikaye 12. Bölüm Fragmanı...

Her Perşembe FOX’ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Konusu ve oyuncuları ile farklı bir formatta ekrana gelen Bizim Hikaye 11. yeni bölümüyle dün akşam yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Filiz, annesinin bir kez daha kendisini ve kardeşlerini bırakıp gitmesi ile yıkılırken, çocukları yeniden bu duruma nasıl alıştıracak. İşte Bizim Hikaye son bölümde yaşananlar ve Bizim Hikaye 12. Bölüm Fragmanı…

FİLİZ BARIŞ HAKKINDAKİ BÜTÜN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Filiz, annesinin eve gelmesi ile Barış hakkındaki bütün gerçekleri öğrendi. Kiraz’da bildiği her şeyi ablasına anlattı. Rahmet ve Hikmet de ablalarının yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle Barış’a karşı tavır aldı. Fakat Barış, Filiz’i bırakmaya ve pes etmeye hiç niyetli değil. Onun gönlünü almak için her yolu deneyecek. Şükran, çocukların sorumluluğunu bir kez daha kaldıramaz ve İsmet’i Filiz’e bırakarak bir kez daha evi terk eder. Küçükler bu durumdan bir kez daha olumsuz etkilenir. Bir yandan Barış hakkında öğrendiklerinin şokunu yaşayan Filiz, bir yandan da kardeşlerini teselli etmeye çalışır.

BİZİM HİKAYE 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe geceleri fenomen haline gelen dizi Bizim Hikaye son bölümün ardından izleyenler Bizim Hikaye 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Henüz, Bizim Hikaye 12. Bölüm Fragmanı yayınlanmadı.