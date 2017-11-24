Vatanım Sensin 34. Bölüm ile ekrana yine damga vurdu. Dün akşam yayınlanan bölümde Hilal’in Mehmet ile evliliğin eşiğine gelmesi Leon’u şoke etti. Mehmet, Albay Cevdet’in karşısına çıkarak Hilal’e talip olduğunu söyledi. Bu sırada orada olan Leon, büyük aşkını kaybetme tehlikesinde olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Peki, Vatanım Sensin 34. Bölümde neler oldu? Vatanım Sensin 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin 34. Bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Aksiyon dolu sahneleri ile nefes kesen dizide her hafta ayrı bir macera yaşanıyor. Albay Cevdet, Kızları ile yaşadığı son sıkıntıların ardından bu defa Yakup ve Yıldız’ı evlendiriyor. Ablasının zorla evlendirilmesinin ardından sıra Hilal’e geliyor. Leon ve Hilal, savaşı bir anlık da olsa unutmak ve romantik zaman geçirmek için birlikte sinemaya gidiyor. Fakat çifti daha sonrasında büyük bir şok bekliyor. İşte Vatanım Sensin 34. Bölümde yaşananlar ve Vatanım Sensin 35. Bölüm Fragmanı…

VATANIM SENSİN 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan son sorunlar, Albay Cevdet’i kızlarını evlendirmeye iter. Yıldız ve Yakup’un evlenmesinin ardından Sura Hilal’e gelmiştir. Bu durum ne kadar canını sıksa da Leon engellemek için hiçbir şey yapamaz. Leon’a ikinci şok ise Mehmet'in Hilal'e talip olduğunu söylediğini duymak olur. Tüm bunlar yaşanırken Hilal ise kendisi için tek önemli olan şeyin Vatan olduğunu söyler ve başına geleni umursamaz.

VATANIM SENSİN 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin Nefes kesen son bölümün ardından izleyenler de Vatanım Sensin 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz Vatanım Sensin 35. yeni bölüm Fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında sizlerle de haberimizin devamında paylaşacağız.