Cinsel içerikli sitelerin internet ortamında girilen sitelerin en başında geldiği herkesin malumu! Ancak bu sitelerin arasında en çok porno sitelerinde virüslerin olduğu bilinmekte ve bunun sadece reklamlardan anlaşıldığı bilinmekte. Ancak bu virüslerin arasında ise şimdi bir yenisi ortaya çıktı ve daha büyük tehlikeler saçmaya başladı. İşte haberin detayı…

Cinsel içerikli sitelerin ne kadar tehlikeli olduğu ve en çok da porno sitelerinde virüs belasının olduğu bilinmektedir. Bu virüslerse cep telefonlarını ve bilgisayarları sarmaktadır. Bu virüslerin arasında ise şimdi bir yenisi türedi ve bu virüs sayesinde onun yazılımını kuranlar milyonlar kazanmaya başladı. O virüsün ismi ise Kovter!

PORNHUB BİRKAÇ GÜNLÜĞÜNE SİTEYİ KAPATMIŞTI

Shiftdelete de verilen habere göre, bu virüsün çok kişiyi zan altında bıraktığı belirtildi ve ayrıca ünlü porno sitesi Pornhub’ın da bu site yüzünden zor anlar yaşadığı ve bu yüzden de birkaç gün boyunca siteyi erişime kapatmak zorunda kaldığı belirtildi.

İlk önce 2011 yılında ortaya çıkan bu Kovter virüsü, 2012 yılında ise önce küçük siteleri etkisini altına almaya başladı ve şimdi ise pek çok büyük sitelere bulaşarak bela oldu. ciddi bir tehdit unsuru olan Kovter, kullanıcıların karşısına zorunlu reklam çıkartıyor ve bu reklamlar üzerinden de para kazanıyor. Eğer sizler de bu virüsün etkisi altına girmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız kullanıcı adınızı ve şifrenizi isteyen hiçbir web sitesine bilgilerinizi girmeyin.