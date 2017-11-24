Reyting Sonuçları 23 Kasım 2017 günü için belli oldu. Reytinglerde birinci olmak için Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Yetenek Sizsiniz, Kanatsız Kuşlar, Siyah İnci yarıştı. Perşembe gecesi reyting birincisini yine TV izleyicisi belirledi. Peki, 23 Kasım 2017 Reyting Sonuçları birincisi kim oldu? AB, ABC ve Total de en çok izlenen yapım hangisi oldu?

23 Kasım 2017 Reyting Sonuçları izleyenler tarafından merak içerisinde bekleniyordu. Perşembe akşamlarının iddialı yapımları bu hafta da birinci olmak için yarıştı. Bu akşam Kanal D’de Vatanım Sensiz, Fox TV’de Bizim Hikaye, TV 8’de Yetenek Sizsiniz, ATV’de Kanatsız Kuşlar, Star Tv’de ise Siyah İnci yarıştı. Peki, TV izleyicisi bu akşam en çok hangi yapımı izledi? 23 Kasım 2017 Reyting Sonuçları nasıl şekillendi? Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Yetenek Sizsiniz, Kanatsız Kuşlar, Siyah İnci Hangisi Birinci oldu? İşte 23 Kasım Perşembe reytingleri…

VATANIM SENSİN YİNE REKOR KIRDI

Kanal D’de başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in paylaştığı Vatanım Sensin dizisi yeni sezona geçtiğimiz hafta başladı. Bu akşam yeni sezon ikinci bölüm ile ekrana gelen Vatanım Sensin, reyting sonuçlarına yine damga vurdu. 23 Kasım 2017 Perşembe reytingleri birincisi Vatanım Sensin oldu.

BİZİM HİKAYE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

23 Kasım 2017 Reyting sonuçlarında ikinci sırada ise Fox TV’nin dizisi Bizim Hikaye yer aldı. Romantik Komedi tadındaki uyarlama dizi, yine izleyenlerden tam not almayı başardı.