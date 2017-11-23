Uzmanlardan anne adayları için çok önemli uyarı! Hamilelik döneminde yaşanılan hormon değişikliği diş ve diş etlerinin sağlığını etkilediği için, anne adaylarının mutlaka hamilelik öncesinde bütün diş tedavilerini yaptırması gerekiyor. İşte detaylar…

Uzmanlardan anne adaylarına çok önemli uyarılar! Diş Hekimi olan Dr. Zuhal Oygur, anne adaylarının dikkat etmesi gereken çok önemli bir hususun altını çizdi ve bu konuda tüm anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Anne olacak olan bayanlarda yaşanılan hormon değişikliğine dikkat çeken Oygur, bu hormon değişikliğinin diş ve diş etleri sağlığını etkilediğini belirtti ve bu yüzden de anne adaylarının mutlaka diş tedavilerini hamilelik öncesinde yaptırması gerektiğini belirtti.

BEBEĞİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEBİLİR

Anne adaylarının hamilelik öncesinde mutlaka ve mutlaka tüm diş tedavilerini yaptırması konusunda uyarılarda bulunan Diş Hekimi Dr. Zuhal Oygur, hamilelik döneminde yaşanabilecek diş eti iltihabının ve ya apsenin yaptığı enfeksiyondan bebeğin de etkilenebileceği ve bu yüzden gidilen tedavide ise bebeğin radyasyona maruz kalacağını belirtti. Bu tedavilerden dolayı da radyasyonun bebeğin gelişiminde bir sorun yaşanılabileceğini belirtti.

Hamilelik döneminde anne adayının sağlıklı beslenmesi sonucunda ve ağız ve diş sağlığına özen göstermesi durumunda herhangi bir sorun yaşamayacağını da belirten Oygur, dişlerin ise günde iki defa mutlaka fırçalanması gerektiğinin altını çizdi. Tuzlu suyu gargara yapmanın da faydalı olduğunu söyleyen Oygur, bu yönetemi de anne adaylarına önerdi.