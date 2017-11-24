Müge Anlı 24 Kasım 2017 Son Bölümde bugün neler yaşandı sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Dün yayınlanan bölümde Yeşim Gül için sabırsızlıkla beklenen DNA raporu gelmişti. Ayrıca İzmir’de kaybolan Çiğdem Akdağ aranıyordu. Peki, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Kasım 2017 yeni bölümde neler yaşandı? Müge Anlı son bölümde günlerdir kayıp olarak aranan Fatma Uyanık'tan Haber Var Mı?

ATV’de hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Kasım 2017 yeni bölümde yaşananlar merak ediliyor. Programı izleyemeyenler için biz de haberlerimizden canlı olarak anlatıyoruz. Müge Anlı Türk Televizyon tarihinin en çok izlenen programları arasında yer alıyor. Yazılı ve görsel basında da çok konuşulan programda ele alınan konular da dikkat çekiyor. Son olarak Müge Anlı’nın yaklaşık 50 günden bu yana kayıp olarak aradığı Fatma Uyanık konusu gündemde. Fatma Uyanık, Karaman da çalıştığı bahçede sırra kadem basmıştı. O günden bu yana genç kadından bir haber alınamıyor. Fatma Uyanık kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı sorusunun yanıtı da aranmaya devam ediyor.

EŞİNDEN BOŞANMAYA KARAR VERDİ ORTADAN KAYBOLDU

Mehmet Abalak, eşinden boşanmak istedikten sonra bir anda ortadan kayboldu. Damla isimli başka bir kadınla daha ilişkisi olduğu iddia edilen Abalak’ın ailesi, başına bir şey geldiği düşüncesi ile Müge Anlı’ya katıldı. Bugün canlı yayına Hem Mehmet Abalak’ın eşi hem de ilişkisi olduğu iddia edilen kadın katıldı. Bu sırada Bursa’nın Mudanya ilçesinden bir kadın fotoğraf gönderdi ve ailesi bu kişinin Mehmet Abalak olduğunu söyledi. Ama kız kardeşi telefonla bağlanarak bu kişinin abisi olmadığını iddia etti.