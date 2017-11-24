﻿ Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu? TV 8 Yemekteyiz 24.11.2017 Haftanın Finalinde Yaşananlar

Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu? TV 8 Yemekteyiz 24.11.2017 Haftanın Finalinde Yaşananlar

TV 8’in fenomen yarışma programı Yemekteyiz 60. bölüm haftanın finali ile bugün ekrana geliyor. Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali bölümünde bugün haftanın en çok konuşan ismi olan Adem Bey yarışıyor. Adem Bey, bütün hafta boyunca yaptığı yorumlar ile diğer yarışmacılar tarafından çok eleştirilmişti. Peki, Yemekteyiz 24 Kasım 2017 son bölümde Adem Bey kaç puan aldı? Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu?

Anasayfa MEDYA Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu? TV 8 Yemekteyiz 24.11.2017 Haftanın Finalinde Yaşananlar
Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu? TV 8 Yemekteyiz 24.11.2017 Haftanın Finalinde Yaşananlar
Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu? TV 8 Yemekteyiz 24.11.2017 Haftanın Finalinde Yaşananlar Tarih: 2017-11-24 Saat: 11:23:04
Güncelleme : 2017-11-24 11:23:04

TV 8’in fenomen yarışma programı Yemekteyiz 60. bölüm haftanın finali ile bugün ekrana geliyor. Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali bölümünde bugün haftanın en çok konuşan ismi olan Adem Bey yarışıyor. Adem Bey, bütün hafta boyunca yaptığı yorumlar ile diğer yarışmacılar tarafından çok eleştirilmişti. Peki, Yemekteyiz 24 Kasım 2017 son bölümde Adem Bey kaç puan aldı? Yemekteyiz 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim Oldu?

TV 8 Yemekteyiz 24.11.2017 Haftanın Finali bölümünde yarışacak olan yarışmacı, Adem Bey. Bütün hafta boyunca yorumları ile dikkat çeken ve diğer yarışmacılardan da eleştiri alan Adem Bey, bugün 3 saat içerisinde yemeklerini yetiştirmek ve birinci olmak için yarışacak. Fakat bütün hafta boyunca yarışmacılara olumsuz eleştiri yaparak tepki çeken Adem Bey, bugün bir hayli zorlanacağa benziyor. Adem beye karşı tavırlı olan yarışmacılar, bugün haftanın finalinde ne yorum yapacaklar? İşte Yemekteyiz 60. bölüm haftanın finalinde yaşananlar…

 

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