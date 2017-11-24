Stil Avcıları 24 Kasım 2017 Haftanın Finali bölümü ile bugün ekrana eliyor. Melekler ve Yıldızlar takımlarından haftanın son yarışmacıları bugün en iyi kombini yapmak ve jüriye beğendirmek için yarışacak. Haftanın finalinde bir takım birinci olacak ve ödülü kazanacak. Kaybeden takımdan ise bir yarışmacı bu hafta yarışmaya veda edecek. Peki, Stil Avcıları 24 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Melekler Mi Yıldızlar Mı Birinci Oldu? Stil Avcıları 24.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Elendi?

FOX Tv’de Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez’in jüri üyesi olduğu Stil Avcıları 24 Kasım 2017 Haftanın Finali bölümü ile bugün ekrana geliyor. Stil Avcıları 24.11.2017 Haftanın Finalinde Melekler ve Yıldızlar takımları en yüksek puanları almak için yarışıyor. Bugün yarışacak iki yarışmacının aldığı puanlara göre haftanın birincisi belli olacak. Bugün yapılan puanlamaya göre birinci olan takım 10 Bin TL ödülün sahibi olurken, diğer takımdan ise bir yarışmacı elenecek. Peki, Stil Avcıları haftanın finalinde Melekler Mi Yıldızlar Mı kazanacak?