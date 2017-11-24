Kanal D’nin yeni yarışması Alışveriş Melekleri 24 Kasım 2017 Haftanın Finali bölümü ile bugün ekrana geliyor. Moda yarışması olarak başlayan programın jüri üyeleri Kemal Doğulu ve Ivana Sert. Programda, daha önce moda yarışmalarından tanınan Simay Tokatlı, Nihal Candan ve Ayşegül Doğan her hafta yeni gelen yarışmacılara koçluk yapıyor ve onları her gün yeni bir kombinle giydiriyor. Peki, Alışveriş Melekleri 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Kim oldu? Alışveriş Melekleri 24 Kasım 2017 Haftanın Finalinde 10 Bin TL Ödülü kim kazandı?

Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen Alışveriş Melekleri 24 Kasım 2017 yeni bölümde haftanın birincisini belirleyecek. Her hafta yeni yarışmacıların geldiği programda bu hafta yine bir takım birinci olacak. Peki, Alışveriş Melekleri 24 Kasım 2017 Haftanın Finali Birincisi Simay mı, Nihal mi, Ayşegül mü oldu? Alışveriş Melekleri 24.11.2017 haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?