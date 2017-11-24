Afyonkarahisar’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Henüz 13 yaşında olan sınıf arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı belirlenen 11 yaşındaki çocuğun hamile kaldığı öğrenildi.

Olay, Afyonkarahisar’da 7 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan ve henüz 11 yaşında olan küçük kızın kaldırıldığı hastanede hamile olduğu belirlenirken herkes büyük bir şok yaşadı.

2.5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIAKTI

Gelen bilgilere göre, 11 yaşında olan küçük kızın şiddetli karın ağrıları şikayetleri ile kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yaklaşık 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Hastane yönetimi tarafından hemen savcılığa yapılan bilgilendirme sonrasında savcılığın verdiği kararla 11 yaşında 2.5 aylık hamile olan küçük kızın bebeği yapılan kürtajla alındı.

KUŞ GÖSTERECEĞİM DİYEREK TECAVÜZ ETMİŞ

2.5 aylık hamile olan ve savcılığın verdiği kararla kürtaj yapılan 11 yaşındaki küçük kız koruma altına alınırken psikolojik destekte aldığı öğrenildi. Küçük kızın olayla ilgili verdiği ifadede 13 yaşında olan sınıf arkadaşının kendisine sana kuş göstereceğim diyerek evlerinin arka tarafına götürdüğünü ve burada yer alan eski bir binada cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. 13 yaşındaki çocuk gözaltına alınırken hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Ailenin ve 13 yaşında tecavüzle suçlanan çocuğun suçlamaları kabul etmemesi ve başkası tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu iddia ederek yanlarındaki 3 tanığını savcılarında götürmesi ile tecavüzle suçlanan 13 yaşındaki çocuğun adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.