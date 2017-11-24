Ankara'da FETÖ’nün kapatılan okullarında çalışan 79 öğretmen hakkında savcılık tarafından FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ okullarında çalışan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Gözaltı kararları ile ilgili olarak açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24/11/2017 tarihinden itibaren 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Savcılık açıklamasının devamında, FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğüne dikkat çekildi.