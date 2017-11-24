Mısır Ariş Kentinde Cuma namazının kılındığı sıralarda Camide yaşanan şiddetli patlama sonrasında en az 85 kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Olay, Mısır Ariş Kentinde cemaatin camide Cuma namazı kıldığı sıralarda meydana geldi. Camide Cuma namazı kılındığı sıralarda meydana gelen şiddetli patlama sonucunda 85 kişinin hayatını kaybettiği 80 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ DESTEKLEYEN CEMAAT HEDEF ALINDI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, Camiye saldırı düzenleyenlerin bazı kişiler tarafından görüldüğü belirtildi. Saldırganlar Ariş kentinin batısında bulunan Bir el Abet’teki El Ravdah camisini hedef alarak cami cemaatine saldırdığı belirlendi. Alınan diğer bilgilere göre, Cami cemaatinin güvenlik güçlerine destek vermesinden dolayı bu saldırının gerçekleştirildiği ve camiye kanlı saldırı düzenleyen saldırganların bombayı infilak ettirerek camide şiddetli bir patlama meydana getirdikleri belirtilirken saldırganların camideki cemaate 4 adet arazi aracından ateş açtıkları da öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 85 kişinin öldüğü 80 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşılırken camideki yaralıların 25 ambulansla hastanelere taşındığı öğrenildi.