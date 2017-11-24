ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını sosyal ağlar üzerinden duyurmuştu. Trump’tan beklenen telefon geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Trump’ın Erdoğan’a açtığı telefonda iki lider arasında Soçi görüşmesi ve Suriye Krizinin konuşulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen telefonla daha önce Erdoğan’ı arayacağını duyuran Trump’tan beklenen telefonu almış oldu. Erdoğan ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde masaya yatırılan konular arasında Suriye Krizi de olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında beklenen açıklama Beştepe’den geldi. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında Rusya’da gerçekleştirilen Soçi görüşmeleri ve Suriye Krizinin konuşulduğu belirtildi.

TRUMP’TAN MANİDAR ZAMANLAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelen önemli telefon görüşmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yaptığı Soçi Zirvesinin ardından gelmesi ise oldukça dikkat çekti.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDA İKİ KRİTİK KONU

ABD ve Türkiye arasında en önemli konulardan ilki FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Reza Zarrab davası olduğu biliniyor. İki ülke özelliklede son zamanlarda Reza Zarrab davası ile sık sık karşı karşıya geliyor.