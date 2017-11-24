Alınan son dakika bilgisinde Londra ‘Kara Cuma’ adı verilen gün nedeniyle alış veriş yoğunluğunun ve insanların en çok bulunduğu Oxford Circus caddesi kana bulandı. Bir kamyonetin kalabalığın arasına daldığı öğrenilirken insanların etrafa kaçışma ve panik anları dehşeti gösterdi.

Alınan bilgilere göre, Londra’da ‘Kara Cuma’ adı verilen gün nedeniyle alış verişin yoğun yaşandığı Oxford Circus caddesinde dehşet bir olay yaşandı. alış verişin yoğun olduğu günde kalabalık bir gün geçiren Londra’da insanların yoğun şekilde bulunduğu caddeye dalan bir kamyonet dehşet saçtı.

LONDRA POLİSİ ALARMA GEÇTİ

Olayla ilgili alınan bir diğer bilgide, alış veriş nedeniyle yoğun olan caddeye kamyonetle dalan saldırganın insanları ezmeye çalıştığı öğrenilirken Londra polisinin de yaşanan dehşet durum sonrasında alarma geçtiği ve tüm vatandaşlara etraftaki dükkanlara sığınmalarını söylediği belirtildi. Kamyonetin saçtığı dehşetle büyük korku ve panik yaşayan insanlar etrafta bulunan dükkanlara kaçışmaya başladı.

POLİSTEN GENİŞ GÜVENLİK

Londra polisi olayla ilgili harekete geçerken olayın yaşandığı cadde olan Oxford Circus durağının polis tarafından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldığı ve caddenin geniş şekilde güvenlik önlemleri ile abluka altına alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar Gelecek…