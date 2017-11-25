Giresun’un Alucra ilçesinde kabus dolu bir gece yaşandı. Gece saatlerinde bir evde başlayan yangının ardından 4 evin daha yandığı ve alevlerin yükseldiği evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay, Giresun Alucra ilçesinde Subaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf Tütüncü’ye ait olduğu öğrenilen bir evde yangın başladı. Alevlerin yükseldiği evde başlayan yangın kısa sürede diğer 4 eve sıçradı ve toplamda 5 ev yangına teslim oldu.

EVLERİ BİTİŞİKTİ, YANGINDA KÜL OLDU

Alınan bilgilerde Giresun’un Alucra ilçesine bağlı olan Subaşı köyünde ilk olarak Yusuf Tütüncü’nün evinde başlayan yangının akrabaları olduğu öğrenilen ve evlerinin bitişik şekilde olduğu belirlenen Abdülkadir Tütüncü, Kezban Tütüncü ve Asiye Tütüncü’nün evlerine sıçrayan yangının 4 evi tamamen kül ettiği öğrenildi.

YANGIN 7 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının başlamasıyla alevlerin yükseldiği ve yan yana olan evlere sıçrayarak giderek büyümesi üzerine ihbarı alan Alucra Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının giderek daha da büyümesi üzerine yangına Şebinkarahisar Belediyesi, Çamoluk Belediyesi, Şiran Belediyesi ve Kelkik Belediyesi’nden takviye ekipler gönderildi. 4 evi birden etkisi altına alan büyük yangının köydeki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 7 saatte kontrol altına alınabildiği öğrenildi. Yangının sonunda 4 evin ve 1 odunluğun kül olduğu öğrenildi.

AFAD EKİPLERİ YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Evlerinde çıkan yangın sonucunda 4 evini birden bir gecede kaybeden aileye AFAD ekiplerinden yardım geldi. AFAD ekiplerinin bölgede yanan 4 ev üzerinde inceleme yapacağı ve evleri yanan ailelere yardım edeceği belirtildi.