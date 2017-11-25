‘Güzel Avrat Otu’ birçok kişi tarafından adı az duyulsa da oldukça faydalı yönleri bulunuyor. Bitkinin faydalı olduğu kadar zehirli etkilerinin de bulunduğu öğrenilirken işlem görmeden asla kullanılmaması gerekir. İşte Güzel Avrat Otu’nun faydaları ve kullanımındaki püf noktaları…

Güzel Avrat Otu diğer adıyla İt Üzümü olarak da bilinmektedir. Kuzey Afrika, Avrupa ve Batı Asya’da yetiştiği öğrenilirken birçok hastalığa faydası olduğu da belirlendi. Birçok hastalığa şifa olan bu bitki için yapılan önemli uyarılarda ise bitkide zehirleyici etki bulunduğu için de mutlaka tıbbi bir işlemden geçerek kullanılması yönünde açıklamalar yapılıyor.

GÜZEL AVRAT OTU’NUN FAYDALARI

Güzel Svrat Otu, çoğu kişi tarafından bilinmese de faydaları saymakla bitmeyecek olan bu bitki hemen hemen çoğu insanda görülebilen bir sağlık problemi olan nefes darlığı, bronşit gibi solunun yolları hastalıklarında oldukça etkili bir bitkidir. Öte yandan oldukça keskin bir ağrı kesici özelliği bulunan bu bitki mutlaka tıbbi bir işlemden geçirdikten sonra kullanılmalıdır.

GÜZEL AVRAT OTU KULLANIMI

Güzel Avrat Oyu’nun birçok derde deva olmasının yanında içerisinde bulunan Tropan alkaloidler sonucunda zehirlenmelere de yol açtığı belirtiliyor. Güzel Avrat Otu’nun bilinciz ve tıbbi bir işlemden geçmeden kullanılması sonucunda bazı halüsinasyonların görülmesi, sayıklama, ses kaybı, ağıza kuruma, nefes alamama, titreme ve ateş gibi bazı sağlık sorunlarına yol açabildiği öğrenildi. Meyvesinin tatlı olduğu belirtilen bu bitkinin mutlaka bir tıbbi işlemden geçirilerek kullanılması gerektiği uyarıları yapılıyor.