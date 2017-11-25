﻿ Öğretmenler Gününden Geriye Bu Utanç Verici Görüntüler Kaldı! Cezalandırdığı Öğrencisini Saatlerce Bu Halde Bekletti

Öğretmenler Gününden Geriye Bu Utanç Verici Görüntüler Kaldı! Cezalandırdığı Öğrencisini Saatlerce Bu Halde Bekletti

Dün tüm illerde kutlanan Öğretmenler Gününden geriye kalan bir kare utanç verdi. Kocaeli’de bir okulda Okul Müdürü’nün Öğretmenler Günü töreni yapıldığı sıralarda cezalandırmak istediği öğrencisini beton bir zemine oturtarak soğukta saatlerce o halde bekletmesi büyük tepki çekti.

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Öğretmenler Gününden Geriye Bu Utanç Verici Görüntüler Kaldı! Cezalandırdığı Öğrencisini Saatlerce Bu Halde Bekletti
Öğretmenler Gününden Geriye Bu Utanç Verici Görüntüler Kaldı! Cezalandırdığı Öğrencisini Saatlerce Bu Halde Bekletti Tarih: 2017-11-25 Saat: 11:31:13
Güncelleme : 2017-11-25 11:31:13

Dün tüm illerde kutlanan Öğretmenler Gününden geriye kalan bir kare utanç verdi. Kocaeli’de bir okulda Okul Müdürü’nün Öğretmenler Günü töreni yapıldığı sıralarda cezalandırmak istediği öğrencisini beton bir zemine oturtarak soğukta saatlerce o halde bekletmesi büyük tepki çekti.

Olay, Kocaeli’de bir İlkokulda meydana geldi. Okulun bahçesinde öğretmenler günü için toplanan öğrenciler ve öğretmenler kutlama yapmak için törene başladı. bu anlarda Okulun Müdürü olduğu öğrenilen A.G’nin yaramazlık yaptığını iddia ettiği bir öğrencisini sırada duran diğer tüm öğrencilerin karşısında havanın soğuğuna aldırış etmeden beton zeminin üzerine oturtarak tören bitene kadar burada bekletti.

VELİLERDEN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Öğretmenler günü töreni için okulun dışında toplanan veliler okul müdürünün çocuğu tüm öğrencilerin karşısında soğukta beton zemine oturtarak orada bekletilmesinin çok yanlış olduğunu söyleyerek olaya tepki gösterdi. Yaşanan skandal olay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar taşındı. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim yaşananlar karşısında açıklama yaparak söz konusu okul müdürü A.G hakkında gereken incelemenin başlatılacağını duyurdu. 

 

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