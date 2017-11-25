Dün Mısır’da kanlı bir katliam gerçekleştiren ve Camide Cuma namazı kılmak için toplanan cemaati hedef alan ve toplamda 235 kişinin canına kıyan teröristler Mısır Ordusu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin bir kısmının havadan vurulduğunu belirtti.

Dün Mısır’da El Ravda Camii’ndeki Cuma namazı kılan cemaate düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının ardından can kaybının 235’e yükseldiği öğrenilmişti. Camiyi basan teröristlerin yaptığı katliam sonrasında 235 kişi ölmüştü ve ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

TERÖRİSTLER HAVADAN VURULDU

Yaşanan kanlı katliamın ardından Mısır Ordusu Sözcüsü Albay Tamir er Rufai’nin yaptığı açıklamada, Camiye saldırı düzenleyen teröristlerden bir kısmının yerlerinin tespit edildiğini ve havadan vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aynı zamanda teröristlerin araçlarının da imha edildiğini söyleyen Rufai, öldürülen teröristler hakkında bir bilgi vermedi. Öte yandan cami katliamını henüz üstlenen bir örgüt olmadığı belirtilirken en büyük şüpheli DEAŞ olarak gösteriliyor.