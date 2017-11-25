Muğla'nın Ula ilçesinde iki gün ard arda meydana gelen depremlerden Arıcılar Mahallesi etkilendi. Bugün saat 00.49’da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından AFAD, UMKE, Kızılay ve belediye ekipleri mahalleye gelerek çadır kurdu. Mahalle sakinleri soğuk gecede kurulan 11 çadırda sabahladı.

Sabah gün ağırınca çok sayıda kişi jandarmanın tehlikeli uyarısına rağmen evlere girerek eşyalarını aldı. Gün içinde de dağ eteklerinden yol kenarlarına yığılan kaya parçaları ve toprak kayması devam etti. Toprak kaymaları yüzünden Karaböğürtlen ve Arıcılar Mahallesi arasındaki karayolunun 2 ve 4'üncü kilometreleri zaman zaman ulaşıma kapandı. Gün içinde sürekli çalışan Büyükşehir Belediyesi iş makineleri kapanan yolları ulaşıma açtı.

KRİZ MASASI KURULDU

Depremden en çok etkilenen mahalle olan Arıcılar Mahallesinde Muğla Valiliği tarafından kriz masası kuruldu. Şu anda mahallenin tahliyesi hakkında görüşülüyor. Arıcılar Mahalle Muhtarı Selim Uysal yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin şu anda evlerinde yaşayamadığını, devletin kendilerine sahip çıkarak çadırlar kurduğunu ve ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

MAHALLELİ DEPREMDEN KORKUYOR

Mahalle sakinlerinden 55 yaşındaki Mehmet Duran, depremin ardından yaptığı açıklamada, evlerine korkudan dolayı giremediklerini söyleyerek yardım istedi. Dağlarda çökmeler olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden 32 yaşındaki Ayşe Sever, bu şekilde devam ederse kendilerini helikopterle tahliye etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

BÖLGEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Mahallede bulunan binalarda çok sayıda çatlak olduğu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Vatandaşlar, soğuk havada sürekli evlerinde neler olacağını ve akıbetlerini bekliyor. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.