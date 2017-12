Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, kendi memleketini ziyaret ederken vatandaşlara konuşma da yaptı. Daha önce ucuz et sözü veren ve tutan Bakan Fakıbaba, üç sene sonra ithal etin biteceğini ve Türkiye’nin kendine yeteceğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da bir fabrika açılışına katıldı. Kedisinin de ithal ete karşı olduğunu söyleyen Fakıbaba, ancak herkesin et yemesi için bu durumun şimdilik gerekli olduğunu söyledi. Et ithalatının geçici olduğunu söyleyen Fakıbaba, üç sene sonra Türkiye’nin artık et ithal etmeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yönde talimat verdiğini söyledi.

MEMLEKETİNDE FABRİKA AÇILIŞINA KATILDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'da Çukobirlik tarafından kurulan Sawgın Çırçır ve Prese Fabrikasının açılışına katıldı. Açılışta vatandaşlara açıklamalar yapan Bakan Fakıbaba, 3 yıl sonra Türkiye’nin kendi et ihtiyacını karşılayacak duruma geleceğini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, Türkiye’nin şu anda pamuk üretimi konusunda 5 ülke arasına girdiğini ifade etti.

BİRLİK VURGUSU VAPTI

Bakan Fakıbaba konuşmasında birlik vurgusu yaparken, Mısır’da dün 250’ye yakın kişinin katledildiğini hatırlattı. Her gün çevre ülkelerde binlerce kişinin katledildiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, son zamanlarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yinin vurulmak istendiğini ancak, buna asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.