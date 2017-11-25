Anne adayları için hamilelik, 40 hafta süren hem çok zorlu hem de çok mutlu eden bir süreç. Fakat gebeliğin başlaması ile birlikte anne adaylarının kafasındaki sorular da başlıyor. Gebelik sürecinde hem annenin sağlığı, hem de bebeğin sağlıklı gelişimi önemli. Bu zorlu süreçte anne adaylarının dikkat etmesi gereken en önemli konu ise kilo alımı.

Hamilelikte kilo alımı, annenin sağlığından bebeğin gelişimine kadar bir çok konuda etkili oluyor. Peki, Sen İki Canlısın Ye Diyenler Haklı Mı? Anne adayları hamilelikte ay ay nasıl ve ne kadar kilo almalı? İşte bütün bu soruların yanıtı haberimizin devamında…

HAMİLELİKTE KİLO KONTROLÜ NASIL OLMALI?

Annenin gebelik öncesindeki beden kitle indeksine göre hamilelik sırasında ne kadar kilo alması gerektiği belirlenir. Bu konuda doktorunuz size en iyi ve en doğru bilgileri verecektir. Kısaca bir örnek verelim isterseniz; mesela anne adayının boyu 160 Cm, hamilelik öncesi kilosu ise 50. Beden kitle endeksini hesaplamak için 50/1.6 x 1.6 şeklinde bir matematik hesabı yapmanız gerekiyor. Bu hesaplamada ise sonuç 19.5 oluyor. Buradan çıkaracağımız sonuç şu; BKİ'si 20'nin altında olan zayıf anne adaylarında hamilelik sırasında alınması gereken kilo 15 oluyor. BKİ'si 20 – 25 arasında çıkan anne adaylarında ise bu kilo 12,5 oluyor. BKİ'si 25-30 arasında olanlar hafif şişman sayılıyor ve hamilelik sırasında 10 kilogramdan fazla almamaları öneriliyor. BKİ 30'un üzerinde çıkarsa bireyler şişman sayılıyor ve 8-10 kilogram arasında kilo almaları öneriliyor.

HAMİLELİKTE AY AY NE KADAR KİLO ALINMALIDIR?

Hamilelik 40 hafta yani, yaklaşık 9 ay sürüyor. Bu sürecin her 3 aylık kısmı bir trimester olarak değerlendiriliyor. Kilo alımı da bu trimesterlere göre belirleniyor. Uzmanlar, anne adaylarının ilk trimesterinde haftalık 400 gram almasının uygun olacağını belirtiyor. Anne adayı gebeliğin ikinci trimesterinde haftalık 250 gram ve üçüncü trimesterinde ise haftalık 400 gram kilo almalı. Bu şekilde kilo alınması hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için en ideal olan durum.