Binlerce kadın ‘Kadına Şiddete Hayır’ sloganlarıyla İstiklal Caddesi’nde haykırdı. Kadına karşı şiddeti kınamak için Tünel Meydanı’nda toplanan binlerce kadın buradan Galatasaray Meydanı’na kadar yürüdü.

25 Kasım’ı geride bırakırken ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde İstanbul İstiklal Caddesi’nde toplanan binlerce kadın şiddet ve kadın cinayetlerine karşı hep bir ağızdan haykırdı.

2 BİN KADIN KADINA KARŞI ŞİDDET İÇİN YÜRÜDÜ

Programa katlan Kadın Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı çağrıyla kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı yaklaşık 2 bin kadın İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi. Toplanan binlerce kadın kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini kınamak için Tünel Meydanı’ndan başlayarak Galatasaray Meydanı’na kadar yürüdü.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dur demek için toplanan kalabalık olaysız bir şekilde Tünel Meydanı’nda başladıkları yürüyüşlerini Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasının ardından herhangi bir kargaşa yaşanmadan sonlandırdılar.