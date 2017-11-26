ABD’de duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Araç kullandığı sırada cinsel ilişkiye girmek isteyen Michael Tonkin isimli bir adamın aracın kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptığı öğrenildi.

Olay, ABD’de Washington’da meydana geldi. Araç kullandığı sıralarda yanındaki kadınla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı öğrenilen Michael Tonkin isimli bir adamın bir ağaca çarptığı öğrenildi.

HEM ARABA KULLANDI HEM İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ

Michael Tonkin isimli adamın araba kullandığı sıralarda aynı zamanda yanında bulunan kadınla cinsel ilişkiye girmek istediği sıralarda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ağaca toslayarak durduğu öğrenildi.

ARAÇ İÇİNDE ÇIRILÇIPLKAK BULUNDULAR

Kazanın yaşanmasının hemen ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin araç içinde bulunan kadın ve adamı yaralı olarak çırılçıplak halde buldukları öğrenildi. Öte yandan yaralı adamın aracın arka koltuğunda oğlunun olduğunu söylemesi de pes dedirtti.

DAHA ÖNCEDEN SABIKALI ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Michael Tonkin isimli adamın daha önceden de trafik kurallarını ihlal ettiğinin belirlendiği ve yaralı adamın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaralanan ve vücudunun belirli yerlerinde kırıklar meydana gelen kadın ve araçtaki çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisi verildi.