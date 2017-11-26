Kadınlar güzellik ve cilt bakımı söz konusu olduğunda her zamankinden çok daha fazla hassas oluyor ve bu konuya yakından ilgi gösteriyor. Güzellik ve cilt bakımında herkesin de bileceği gibi en önemli şey sağlıklı ve doğal besinler.

Sağlıklı ve doğal besinler sağlığa olduğu kadar cildinizi canlandırma ve olduğundan daha parlak gösterme konusunda da birebir. Eğer sizde cildinizin parlak ve doğal görünmesini istiyorsanız ve cildinizde istemediğiniz görüntülere yol açan görüntülerden kurtulmak istiyorsanız bu besinleri mutlaka uygulamalısınız.

Kadınların ciltlerinde yaşadığı en baş sorun sivilce ve akne sorunu. Diğer yandan gözaltı morlukları ile de başı dertte olan kadınların bu durumlardan kurtulmak için herhangi bir krem, cilt bakım ürünü veya maskelere ihtiyaç yok.

ZERDEÇAL, YOĞURT VE LİMON SUYU MUCİZESİ

Cildinizin altında kolayca bulabileceğiniz zerdeçal, yoğurt ve limon suyu ile hem gözaltı morluklarınızdan hem de yüzünüzde yakındığınız lekelerden kolayca kurtulabileceksiniz. Sizi gözaltı morluklarınızdan ve lekelerinizden kurtaracak olan bu karışım aynı zamanda yüzdeki şişkinlik ve sivilcelerden de kurtulmanıza yardımcı olacak.

ZERDEÇAL, YOĞURT VE LİMON SUYU KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

İlk olarak 1 veya 2 çay kaşığı toz zerdeçala ihtiyacınız olacak. Öte yandan 1 veya 2 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 2 yemek kaşığı yoğurt veya 2 bal ya da zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

KARIŞIM NASIL KULLANILIR?

İlk olarak hazırladığınız karışımın gözlerinizle temas etmemesine dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde karışımın içinde yer alan malzemelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa karışımı asla yüzünüze uygulamayın. Y-Temizlediğiniz yüzünüzü hijyenik bir bez veya havlu ile kuruladıktan hemen sonra hazırladığını karışımı yine hijyenik bir bez yardımı ile yüzünüze ve göz altlarınıza iyice uygulayarak beklemeye bırakın. Yaklaşık 10 ila 15 dakika yüzünüzde beklettiğiniz karışımı temizlemek için yüzünüzü bol su ile iyice yıkayın. Bu işlemi sürekli olarak uyguladığınızda cildinizde ve şikayetçi olduğunuz sorunlarda gözle görülür bir iyileşme olduğunu göreceksiniz.