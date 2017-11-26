Çankırı'nın İnandık Köyü sakinleri son zamanlarda korkudan uyku uyuyamıyor. Bu korkuya neden olan ise köy çevresinde meydana gelen derin çukurlar. Çukurların kesin nedeni henüz bilinmese de yer sarsıntılarına bağlı oluştukları düşünülüyor. Köylüler şimdi köyden taşınmak için hazırlık yapmaya başladı bile.

Çankırı merkeze bağlı İnandık köyü 2015 yılından bu yana tedirgin şekilde yaşıyor. 2015 yılında yer sarsıntısına bağlı oluşan ilk obruklar 15 metre derinliği buluyordu. Vatandaşlar köyün çok yakınında oluşan bu obruklar nedeniyle büyük korku yaşadı.

KÖY BULUNDUĞU YERDEN TAŞINACAK

66 hane bulunan köyde yaklaşık 15 kişi yaşıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne başvuran köy sakinleri arazilerinin incelenmesini istedi. Yapılan inceleme sonucunda AFAD, köyün altında da boşluklar oluştuğunu belirleyince köyün başka bir yere taşınmasına karar verdi. Şu an bulunduğu yerden 1,5 kilometre uzağında yeni bir arazi üzerine kurulması planlanan köyde 65 konut, 47 ahır olacak.

KÖYÜ TAŞIMAYA BAŞLADILAR

Konu hakkında bir açıklama yapan AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, köylülerin 2015 yılında kendilerine başvurduğunu ve yapılan inceleme sonucunda köyün bazı yerlerinde obruk denilen çökmelerin oluştuğunu belirlediklerini söyledi. Korkutata, yaptıkları inceleme sonucunda köyün başka bir yere nakledilmesine karar verdiklerini belirterek, AFAD Başkanlığının onayı ile köyü taşımaya başladıklarını söyledi.

KÖYLÜLERE EVLERİ ÜCRETSİZ VERİLECEK

Korkutata, yeni arazide bütün köy sakinlerine bin metrekare büyüklüğünde arazi verileceğini belirterek, vatandaşlara arazilerin ücretsiz verileceğini, 'evini yapana yardım' şeklinde köylülere kendi evlerini yapmaları için destek sağlanacağını ve yavaş yavaş köyün taşınacağını söyledi.