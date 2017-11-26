Ankara’da Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi olduğu öğrenilen bir kişi alkollü şekilde trafiği birbirine kattı. Çılgına dönen Büyükelçilik Görevlisi, “Türkiye ile Etiyopya Arasında Savaş Çıkartırım” gibi akıl almaz tehditler savurdu.

Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi, Ankara’da alkol alıp trafiğe çıktı ve art arda iki kazaya neden oldu. Kendisini durduran polislerin alkol testi yapmasına izin vermek istemeyen elçilik çalışanı, "Etiyopya ile Türkiye arasında savaş çıkartırım." gibi çılgınca tehditlerde bulundu.

PEŞ PEŞE İKİ KAZAYA NEDEN OLDU

Çankaya’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, T.H. idaresindeki 06 DC 6124 plakalı otomobil Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Tunus Alt Geçidinde plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Bu araç daha sonra kaza yerini terk ederek, Burak Apaydın idaresindeki 06 AFT 668 plakalı otomobile Tunus Caddesiyle Bülten Sokak'ın kesişiminde çarptı. Daha sonra Apaydın'ın kullandığı otomobil de 06 T 1740 plakalı ticari araca çarparak adeta zincirleme kazaya neden oldu. Kazada Osman B. yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

AKILALMAZ TEHDİTLER SAVURDU

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Alkollü olduğu iddia edilen Büyükelçilik görevlisine polis ekipleri alkol testi yapmak isteyince olay çıktı. Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi olduğunu iddia eden kişi polisin alkol testi talebini kabul etmeyerek diğer sürücüler ile tartışmaya başladı ve iki ülke arasında diplomatik kriz çıkaracağını iddia etti.

"TÜRKİYE İLE ETİYOPYA ARASINDA SAVAŞ ÇIKARITIRIM"

Kazanın ardından açıklama yapan Kazanın taraflarından Burak Apaydın, alkollü olduğu düşünülen T.H.'nin kendileri ile dalga geçtiğini ve tehditler savurduğunu söyledi. Apaydın, T.H.'nin 'Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım' dediğini ve bir çok kişinin de bu tehditlere tanık olduğunu söyledi.