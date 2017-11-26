Erzurum’da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Arkadaşının eski sevgilisi 21 yaşındaki genç kıza şantaj yaparak tecavüz ettiği iddia edilen evli ve 1 çocuk babası adam için 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mide bulandıran olayın geride bıraktığımız Temmuz ayında Erzurum’da meydana geldiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, henüz 21 yaşında olan D.B isimli üniversite öğrencisi eski sevgilisinin arkadaşı evli ve 1 çocuk babası olan M.B isimli adam tarafından şantajla tecavüze uğradı.

ŞANTAJ YAPARAK TECAVÜZ ETMİŞ

Bir kargo şirketinde şoförlük yaptığı öğrenilen evli ve 1 çocuk babası M.B isimli adamın arkadaşı M.G’nin kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi D.B’yi arkadaşının telefonundan arayarak görüşmek istediğini söyledi. Sevgilisinden ayrıldığı için depresyona giren üniversite öğrencisi genç kız M.B’nin aramasına yanıt vererek ayrıldığı erkek arkadaşından haber alabilme düşüncesiyle adamın buluşma teklifini kabul etti. Genç kızla buluşan adamın kızı ıssız bir yere götürerek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişkiden haberi olduğunu söylediği ve genç kızdan kendisiyle de beraber olmasını istediği öğrenildi. Üniversiteli genç kızı olayı ailesine söylemekle tehdit eden adam o günden sonrada kıza yönelik şantajlarını devam ettirdi.

AİLESİNİN DUYMASINDAN KORKUP KABUL ETTİ

Genç kız adamdan gelen şantajlar üzerine eski sevgilisiyle yaşadığı ilişkinin başka bir şehirde yaşayan ailesinin duymasından korktuğu için adamla buluştuğu öğrenildi. Buluşma yerine gelen genç kızı aracına alan ve kapıları kilitleyen M.B’nin aracın içinde D.B’yi tecavüz ettiği öğrenildi. Sapık adamın tecavüzü sonrasında genç kıza şantaj içerikli mesajlarına devam etmesi sonucunda işin içinden çıkamayan genç kız durumu polis ekiplerine bildirdi. M.B’den şikayetçi olan D.B, ifadesinde de adamın kendisine şantaj uyguladığını ve zorla tecavüz ettiğini belirterek şikayetini sürdürdü. M.B çıkarıldığı mahkeme tarafından iyi hal indirimi almadan tutuklandı.