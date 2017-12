Her ebeveyn için çocuğunun güvenliği her şeyin önünde gelir. Onların ayağına taş değmesin diye her yolu deneriz. Bugün anne ve babalara biraz kurnazlıkla biraz da pratik zeka ile çocuklarının güvenliği için alabilecekleri basit ama çok işe yarayan önlemlerden bahsedeceğiz. İşte Her Anne Babanın Mutlaka Bilmesi Gereken Pratik Bilgiler…

Anne baba olmak hem çok güzel hem de çok zor bir şeydir. Biraz kurnaz bir zekaya sahip olmak, ebeveyn olmayı sizin için kolaylaştırabilir. Sabır ve çaba ile yaptığınız bu tam zamanlı işi sizin için biraz kolaylaştırmak istedik. Çalışan anne ve babaları da göz önünde bulundurarak, sizlere naçizane ipuçları hazırladık. İşte Her Anne Babanın Mutlaka Bilmesi Gereken Pratik Bilgiler…

ÇOCUĞUNUZUN BİLEĞİNE MUTLAKA TAKIN

İlk olarak sizlere bu emniyet bilekliğinden bahsetmek istiyoruz. Kayıp yüzlerce çocuk olduğunu düşünürsek, resimdeki gibi üzerinde telefon numaranızın yazdığı bir bileklik çok işinize yarayacaktır. Bu bileklik olsa bile siz yine de çocuğunuzu gözünüzden ayırmayın.



HAVUZ MAKARNALARI İLE ÇOCUĞUNUZ YATAKTA GÜVENDE

Özellikle küçük çocuklar, yataklarından sık sık düşer. Bu kazaların bazıları ucuz atlatılsa da bu ihmal çocuğunuzun canına bile mal olabilir. Eğer çocuğunuzun yatağının koruması yoksa havuz makarnalarını resimdeki gibi yerleştirerek onun için bir güvenlik önlemi alabilirsiniz.

EV AYAKKABILARI KAYIYORSA

Çocuğunuzun evde hiç ayağından çıkarmadığı ev terlikleri ya da ayakkabıları kayıyorsa, düşmemesi için sıcak tutkalı ya da silikonu resimdeki gibi terliklerin altına sürerek önlem alabilirsiniz.

TUVALET KAĞIDI ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN

Eğer çocuklarınıza tuvalet kağıdının önemini anlatmak istiyorsanız bunu oyun haline getirin. Resimde olduğu gibi duvara işaretler koyun ve onu bu işarete ulaştığında ödüllendirin. Bu alışkanlığı daha kolay kazanacaktır.

SAĞ VE SOL AYIRIMI

Çocuklarınız genelde ayakkabılarını kendileri giyerken sağ ve sol ayaklarını çok karıştırır. Bunu önlemek için ayakkabılarının içine resimdeki gibi çıkartmalar yapıştırabilirsiniz.

LASTİK YARDIMI İLE KENDİLERİNİ KİLİTLEMELERİNİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Çocuklar kapı kilitleri ile oynamayı çok sever. Çoğu zaman da bu oyun yüzünden kendilerini odaya kilitlerler. Küçük bir lastik sizi bu sorundan kurtaracaktır.

ELLERİNİ YIKAMALARINI KOLAYLAŞTIRIN

Küçük çocuklar bazı şeyleri kendi başlarına yapmaktan hoşlanır. Bunlardan biri de el yıkama. Onların boyunun yetmediği yerlere daha kolay ulaşması için resimdeki gibi bir önlem alabilirsiniz.

KAPIYA PARMAKLARI SIKIŞMASIN

Çocuklar kapı konusunda çok dikkatsiz. Ama onların kapıya parmaklarını sıkıştırmamaları için küçük bir önlem alabilirsiniz.

EV İÇİNDE HAMAK KEYFİ

Her çocuk hamakta yatmayı sever. Siz de yemek masanıza hazırlayacağınız böyle bir hamakla çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

DONDURMANIN DAMLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN

Çocuklar dondurmaya bayılır. Ama çoğu zaman yavaş yedikleri için dondurma akar ve elleri yapış yapış olur. Resimdeki gibi bir önlemle dondurmanın akmasını önleyebilirsiniz. Aynı şey çikolatada da işe yarayabilir.