Alınan son dakika bilgisinde Mısır’da 300’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği kanlı cami katliamı nedeniyle 1 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Verilen son dakika bilgisinde, Mısır’da Camide Cuma namazı kılmak üzere olan cemaatin hedef alındığı ve 300’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği kanlı cami katliamı nedeniyle Türkiye’de 1 günlük yas ilan edildiği açıklaması yapıldı.

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

İlan edilen yas ile ilgili Başbakanlıktan açıklama yapıldığı ve yapılan açıklamada, 24 Kasım tarihinde Mısır'da El Ravda Camiine yapılan kanlı terör saldırısından dolayı 27 Kasım Pazartesi güneşin doğuşundan batışına kadar bayrakların yarıya çekileceği açıklandı.

SALDIRI'DA DEAŞ DETAYI

Saldırının ardından 300'den fazla ölü olduğu belirtilirken Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırının 2-30 kişilik elinde DEAŞ bayrakları olan bir grup tarafından yapıldığı belirtildi.