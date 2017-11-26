Dünya Amerika’da yaşanan bu olay nedeniyle şaşkın. Yaklaşık bir ay önce yaşanan bu olayın başkahramanları ise mutlu bir çift ve öksürük şurubu. Evet yanlış duymadınız, hepimizin evinde bulunan öksürük şurubu, bir cinayette başrol oynadı.

Fazlası ile üzücü olan bu olay mutlu çiftin yakınlarını şoke etti. Birbirini seven bir çift için ölüm kelimesi bile yeterince üzücü iken, bu olayın içerisinde hem vahşet hem de gizem var. Ne yazık ki bu cinayetin gizemi hala aydınlatılamadı. Fakat adamın iddiaları doğru ise bu cinayette aşırı dozda alınan öksürük şurubunun da payı var. İşte yürek burkan o hikaye…



ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDILAR, YILLAR SONRA TESADÜF ESERİ BULUŞTULAR

Matthew James Phelps ve Lauren Phelps, aslında çocukluk arkadaşıydı. Onların yolu yıllar sonra sosyal medyada kesişti ve çift birbirine aşık oldu. Bu tesadüf ile hayatları değişen ve mutlu bir ilişkileri olan çift geçtiğimiz yıl Kasım ayında evlendi. Aileleri, yakınları, arkadaşları ve onları tanıyan herkes çiftin birbirine çok aşık olduğunu ve mutlu bir çift olduklarını söylüyordu. İkisi de 29 yaşında olan çift mutluluklarını sık sık sosyal medyadan da dile getiriyordu.

HAYATLARI O GECE BİR DAHA DÖNÜLMEYECEK ŞEKİLDE DEĞİŞTİ

Çiftin hayatı ise 6 Ekim gecesi bir daha hiç dönüşü olmayacak şekilde değişti. O kara gecede 911’e gelen bir telefon görevliyi bile şoke etti. Arayan Matthew’di ve görevliye korkunç bir rüyadan uyandığını, ışığı açtığında eşini kanlar içerisinde bulduğunu ve yatakta da kanlı bir bıçak olduğunu söyleyerek ekledi, “sanırım ben yaptım”. Telefonda sürekli ağlayan Matthew’in bu sözleri görevliyi şaşkına çevirirken verdiği adrese bir ekip gönderildi ve telefonda genç adamdan bilgi alınmaya devam edildi. Ağlayarak anlatmaya devam eden Matthew, uyumakta zorlandığı için gereğinden fazla öksürük şurubu içtiğini ve uyandığında da bu manzara ile karşılaştığını söyledi.

ÖKSÜRÜK ŞURUBU BU ETKİYİ YAPAR MI?

Genç kadın hayatını kaybederken, Matthew tutuklandı. Görülen davanın hiçbir duruşmasında Matthew kendini savunmadı. Matthew’e verilecek cezanın belli olması için bilim insanlarının öksürük şurubunun insanda böyle bir etki yapıp yapmayacağı yönündeki araştırmasını tamamlaması bekleniyor.