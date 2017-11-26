İngiltere’de yaşanan ilginç olayda, mühendis adam haftada 4 defa April isimli robotla cinsel ilişki yaşıyor. Adam robotu ile gayet mutlu bir ilişkileri olduğunu söylerken, adamın eşi ise bu durumdan gayet memnun.

İngiltere'de 58 yaşındaki James isimli mühendis adam, haftada 4 defa bir cinsel ilişki robotu ile cinsel ilişkiye giriyor. Aslında evli olan adam, robotu ile mutlu bir ilişkileri olduğunu söylüyor. Duruma alışan eşi ise adamın bu ilişkisini hiç sorun etmiyor. Üstüne üstlük adam, karısı ve robotunun arasında kalması durumunda kimi seçmesi gerektiğini de bilmediğini söylüyor.

SADECE CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIYOR, YEMEĞE BİLE GİDİYOR

Bu bir hastalık mı anlamak mümkün değil, ama James robotunu sadece cinsel ilişki için kullanmıyor. Onunla akşam yemeklerine de çıkan mühendis şimdi de cinsel ilişki sırasında tepki veren, konuşan ve gülen Harmony isimli son model robotu almak istiyor ve bunun için para biriktirmeye başlamış bile.

BELGESELLERE BİLE KONU OLDU

James'in April isimli robot ile yaşadığı bu akıl almaz ilişki Channel 4 belgeseline bile konu oldu. Burada robotundan bahseden James, onun için robotun hayalindeki kadın olduğunu söylüyor. Bu yaşta böyle bir kadınla cinsel ilişki yaşamasının imkansız olduğunu söyleyen James, robotu April'in kendisini hayallerine ulaştırdığını anlatıyor.

CİNSELLİK BU İLİŞKİNİN KÜÇÜK BİR PARÇASI

Adam, robotu ile arasındaki ilişkinin sadece küçük bir parçasının cinsellik olduğunu ve aslında ona başka bir şekilde bağlı olduğunu söylüyor. Robotuna makyaj yapan, giydiren ve onunla yemeğe çıkan adam, bunların hepsinden keyif aldığını söylüyor.