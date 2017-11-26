Alınan bilgilere göre, Kardak Kıyıları yakınlarında balık avına çıkan Türk balıkçılara doğru yaklaşan bir Yunan Sahil Güvenlik botunun önünü Türk Sahil Güvenlik botu kesti. Türk Sahil botunun Yunan Sahil botunun önünü kesmesi sonucunda Yunan botunun yaklaşık 1,5 saat sonra geri çekildiği öğrenildi.

Olay, Muğla Bodrum ilçesi açıklarında yer alan Kardak Kıyılarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kardak kıyılarında balık avına çıkan Türk balıkçılarına doğru yaklaşan bir Yunan Sahil botu giderek balıkçılara doğru yaklaşınca Türk Sahil botu tarafından önü kesildi.

300 METRE KADAR YAKLAŞTI

Kardak Kıyılarında balık avına çıkan Türk balıkçılar Yunanistan’a ait Kilimli Adası’nda öğle saatlerinde Kalalimnos Adası’na gelen Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından taciz edildi. Alınan bilgilere göre, Yunan Sahil Güvenlik botu Türk balıkçıların yakınına yaklaşık 300 metre kadar yaklaştı. Olay üzerine 97 bordo numaralı olan ve devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan Sahil Güvenlik botunun önünü keserek botu geri püskürttü.

YUNAN BOTU 1,5 SAAT SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında gerilim sürerken botların birbirine 50 metre kadar yaklaştıkları öğrenildi. Yaşanan gerilim sonrasında Yunan Sahil Güvenlik botunun geri çekildiği öğrenildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra Yunan botunun geri çekilmesiyle gerilim sona ererken Türk Sahil Güvenlik botunu bölgede güvenlik devriyesini sürdürdüğü öğrenildi.