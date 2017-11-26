İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte sahipsiz bir valiz bulundu. Şüpheli valiz nedeniyle alarma gelen polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Ekiplerin kontrol ettikleri çanta boş çıktı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte akşam saatlerinde sahipsiz valiz bulundu. Polisi alarma geçiren şüpheli çanta nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Olay yerine Bomba İmha Uzmanı ekipler sevk edildi. Valiz, Özel giyimli Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.