Yeni haftaya başlarken en çok merak edilen konulardan biri de Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı sorusu oldu. 27 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları hem yatırımcılar, hem de hediyelik için altını tercih edenler tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar yatırımlarını şekillendirmek için özellikle gram ve çeyrek altının son durumunu yakından takip ediyor. Peki, 27 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları nasıl oldu? İşte yeni haftanın ilk gününde altın piyasasındaki son durum…

27 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları nasıl oldu sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar genel olarak yatırımlarını altından yana kullandıkları için altın piyasasını da anbean takip ediyor. Bugün de güncel altın piyasasındaki son durum herkes tarafından merak ediliyor. Peki, 27 Kasım 2017 çeyrek altın ve gram altın fiyatları nasıl oldu? 27.11.2017 altın fiyatlarında son durum ne?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 27 KASIM 2017

Altın fiyatlarında hafta sonu kapalı olan piyasalar bugün yeniden açıldı. Yeni günde gram altın 163,91 TL fiyatı ile başladı. Çeyrek altının alış fiyatı ise bugün 268,77 TL oldu. Yatırım için altını tercih eden vatandaşların çok merak ettiği Cumhuriyet altını 1101,58 TL alış fiyatı ile güne başladı. Yarım altın ise bugün Kapalıçarşı’da 537,54 liradan işlem görüyor.

Gün içerisinde altın piyasasında yaşanan anlık gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.