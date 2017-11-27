Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kişi tecavüz ettiği kadına bu sırada çektiği fotoğrafları ile uzun süre şantaj yaptı. Kadının ihbarı üzerine yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kişi önce tecavüz ettiği kadına daha sonra şantaj yaptığı iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TECAVÜZ SIRASINDA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTI

Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki M.K. yaklaşık 1 ay önce 49 yaşındaki U.G.’nin tecavüzüne uğradı. Bu sırada kadının fotoğraflarını da çeken U.G. kadının iddiasına göre şantaj yaptı. Kadın tecavüzden bir ay sonra emniyete giderek şikayette bulundu.

EVİ CEPHANELİK GİBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada U.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin evine baskın düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, kuru sıkı tabanca, 8 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler buldu. U.G. jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.