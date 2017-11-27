İstanbul ile Ankara yolunda yer alan Gebze mevkiinde bir TIR’ın devrildiği öğrenildi. devrilen TIR trafiğin yoğunlaşmasına neden olurken kaza yerinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu öğrenildi.

Olay, İstanbul-Ankara istikametinde yer alan Gebze mevkiinde meydana geldi. Yolda devrilen bir TIR’ın trafiği kilit hale getirdiği öğrenildi. TIR’ın devrilmesi sonucunda kaza yerinde oluşan trafikte yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu olduğu bilgisine ulaşıldı.

TRAFİK İLERLEYEMİYOR

İstanbul-Ankara yolu istikametinde Gebze mevkiinde yaşanan TIR kazası sonucunda trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi. Araçların hareket edemediği öğrenilirken sürücülerin zor anlar yaşadığı bilgisi alındı. Kazanın Basın Ekspres yoluna giriş sırasında bir kamyonetin TIR'a çarptığı öğrenildi. Kaza sonucunda kamyonet sürücüsünün aracının içinde sıkışıp kaldığı öğrenilirken trafikte adeta kilitlenme yaşandı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kamyonetin içerisine sıkışam sürücüye yardım etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.