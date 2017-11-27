Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz haftalarda büyük tartışmalara konu olan cam filmi tartışmalarına son noktayı koydu. Bozdağ’ın yaptığı açıklamada, cam filmi yasağına uymayanların cezalarında af uygulaması yapılmayacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cam filmi yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, önemli noktalara değindi.

‘YASAĞA UYMAYANLARA AF YOK’

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, günlerdir tartışmaları süren cam filmi yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, cam filmi yasağına uymayanlara verilecek olan cezalarda af söz konusu kesinlikle olmayacağını söyledi.

BAKAN SOYLU’DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da cam filmi yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığının ortak olarak üzerine durduğu cam filmi kullanımı ve cam filmi üretimi ile ilgili çalışmalar olduğunu söylerken her iki bakanlığında bu iki konunun birbirine uyumlu olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığının ortak çalışma üzerinde olduğu cam filmi konusuyla ilgili gerekli olan düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar sürücülere cam filmi cezası kesilmeyeceğini duyurdu.