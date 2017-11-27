Müge Anlı 27 Kasım 2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geldi. ATV’nin izlenme rekorları kıran programında bugün aynı kişi tarafından dolandırılan 3 taksici vardı. Taksiciler, bugün canlı yayında nasıl dolandırıldıklarını anlattı. Özellikle Karadenizli taksicinin anlattıkları hem Müge Anlı’yı hem de ekran başında izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım 2017 son bölümde neler yaşandı?

Müge Anlı son bölümde 22 yıl sonra babasına kavuşan Çilem ve babasının Bursa’da yaşadıkları ekrana geldi. Babasının evine giden Çilem, ilk olarak onun evini temizledi. Komşuları İbrahim Bey’in son zamanlarda çöp biriktirmeye başladığını ve bundan rahatsız olduklarını söylese de İbrahim Bey’i çok sevdiklerini bu nedenle de şikayet etmediklerini söyledi. Çilem, babasını kendi evine götürmek istiyor ama annesi de orada yaşadığı için babasını götüremiyor.

TAKSİCİLERİ HEDEF ALDI

İstanbul’da bir dolandırıcı taksicilerin binlerce lira parasını dolandırdı. Taksiciler, aynı kişi tarafından farklı yollarla dolandırıldı. Kendine hedef olarak taksicilerin çalıştığı durakların civarını seçen dolandırıcı, bazı kişileri avukat olduğunu söyleyerek, bazı kişileri ise doktor olduğunu söyleyerek dolandırıyor.

MEHMET ABALAK BULUNDU MU?

Eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet Abalak bir anda ortadan kaybolmuştu. Ailesi onu aramak için Müge Anlı 27 Kasım 2017 Son Bölüme geldi. Mehmet Abalak olduğu düşünülen bir kişinin Bursa’dan fotoğrafı gelmişti. Ancak o kişinin Mehmet Abalak olmadığı anlaşıldı ve o olayın altından başka bir kayıp daha çıktı. O fotoğraftaki kişinin isminin Hasan Çakmak olduğu ve yıldır kayıp olduğu anlaşıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen ve yıldır haber alınamayan Hasan Çakmak da kayıp olarak aranmaya başlandı. Mehmet Abalak’ın ailesi de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım 2017 son bölümde konuk oldu. Mehmet beyin kaybının hala eşi Pınar Ablak ile ilgili olduğu düşünülüyor.