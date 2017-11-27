Stil Avcıları 27 Kasım 2017 Yeni bölüm ile Fox TV’de başladı. Bugün geçen haftanın kaybeden takımı Melekler’e bir yeni yarışmacı daha katıldı. Melekler takımına gelen Stil Avcıları 27 Kasım 2017 Yeni Yarışmacısı Kim? Stil Avcıları 27.11.2017 Melekler Mi, Yıldızlar Mı Kazandı? İşte Fox TV Stil Avcıları 27 Kasım 2017 son bölümde yaşananlar…

FOX TV’nin yeni moda yarışması Stil Avcıları izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Demet Şener, Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya’nın jüri üyesi olduğu yarışmada Yıldızlar Takımı ünlü isimlerden, Melekler takımı ise tanınmamış yarışmacılardan oluşuyor. Geçtiğimiz hafta Stil Avcıları Haftanın finalinde Yıldızlar takımı kazanmış, Melekler takımı ise aralarından bir yarışmacıya veda etmişti. Peki, Stil Avcıları 27 Kasım 2017 Yeni Yarışmacısı Kim oldu? Stil Avcıları 27.11.2017 Melekler Mi, Yıldızlar Mı Kazandı?

STİL AVCILARI 27 KASIM 2017 YENİ YARIŞMACILARI

Stil Avcıları 27 Kasım 2017 Yeni bölümde 3 yeni yarışmacı yarışmaya katıldı. Yıldızlar takımına Sibel isimli manken olan yarışmacı dahil olurken, Melekler takımına ise Nükhet ve

STİL AVCILARI 27 KASIM 2017 GÜNÜN FİNALİ

Stil Avcıları 27.11.2017 günün finalinde Yıldızlar Takımı’ndan Berna Keklikler, Melekler takımından ise Ecem yarışıyor. İki yarışmacı bugün jüri karşısına çıkacak ve puanlanacak. En yüksek puanı alan yarışmacı, bu puanı takımına götürecek ve aynı zamanda da haftanın birincisi olmak için de avantaj yakalayacak. Günün finalinde Berna ve Ecem yaptıkları kombinler ile jürinin karşısına çıktı. Berna jüriden 23 puan alırken, Ecem 13 puanda kaldı. Ecem jürinin sert eleştirileri karşısında gözyaşlarına boğuldu.

