Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bugün gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin konuşan Bozdağ, komisyonun Kasım ayının sonu ve Aralık ayının başı gibi ilk kararlarını açıklamaya başlayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada OHAL komisyonun ilk kararlarını ne zaman açıklayacağını duyurdu. Bozdağ, bu ay sonu veya Aralık ayının başında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun ilk kararlarını açıklamaya başlayacağını söyledi.

"KASIM SONU, ARALIK BAŞI GİBİ İLK KARARLAR GELECEK”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu ayın sonuna doğru Kurul Başkanının ilk kararların çıkacağını söylediğini dile getirdi. Bakan Bozdağ açıklamasında ilk kararların büyük ihtimalle Kasım ayı sonu, aralık başı gibi verileceğini dile getirdi.

OHAL KOMİSYONUNA 102 BİN BAŞVURU YAPILDI

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulmuş ve 22 Mayıs'ta göreve başlamıştı. O günden bu yana OHAL Komisyonuna 102.432 başvuru yapıldığı açıklandı. 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ve Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemler konusunda komisyona müracaat için 60 gün süre tanınmıştı. Bu başvuru süresi 23 Ekim günü bitti.

ÖZEL BİR YAZILIMLA İŞLEMLER YÜRÜTÜLÜYOR

Valilikler aracılığı ile müracaatçılar tarafından gönderilen başvuru formları, komisyonca barkodlu özel dosyalara aktarıldı. Elektronik ortamda da muhafaza altına alınan bu evraklar için özel bir yazılım sistemi oluşturuldu. Bu özel yazılım yüksek güvenlikli şekilde hazırlandı ve kırılması mümkün değil.