Acun Ilıcalı’nın yarışmasında ünlenen ve İş adamı Murat Akyer'i eşinden ayırmakla suçlanan Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Demet Akalın, Nursel Ergin'e bu olayın ardından adeta savaş açmış ve "Yuh yazıklar olsun." yorumunu yapmıştı. Nursel Ergin bugün Demet Akalın’a öyle bir yanıt verdi ki, Akalın çılgına dönecek.

Televizyonda yemek programları sunan Nursel Ergin, hayatını geçtiğimiz günlerde iş adamı Murat Akyer'le birleştirmiş ve sosyal medyada "Her şeye rağmen evlendik" gibi bir yorum yapmıştı. Bu yoruma sinirlenen Demet Akalın adeta ateş püskürdü ve "Yuh sana yazıklar olsun" şeklinde bir yorum yaptı. Nursel Ergin ise bu yorumun ardından sessizliğini bozarak, "Gündeme gelmek için yapıyor, namusta kadınlıkta elime su dökemez" cevabını verdi.

DEMET AKALIN YERDEN YERE VURMUŞTU

Nursel Ergin ve iş adamı Murat Akyer ilişkilerine başladıklarında Murat Akyer hala evliydi. İş adamı boşanmadan yapılan nişan ise büyük tepkilere neden olmuştu. Murat Akyer’in boşanmasının hemen ardından Nursel Ergin’le evlenmesi ve Nursel Ergin’in "Her şeye rağmen evlendik" açıklamasını yapması ünlü popçu Demet Akalın’dan tepki gördü. Akalın, çok sinirlenerek "Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'Her şey inat' de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun." yorumunu yapmıştı.

DEMET’İN NAMUSUNA LAF ETTİ

Bu sözlere sessiz kalmayan Nursel Ergin ise Demet Akalın’ı çıldırtacak bir yorum yaptı. Demet Akalın ve Seren Serengil’i gündemde kalmaya çalışmakla suçlayan Nursel Ergin, namusta eline su dökemeyeceklerini söyledi. Ünlü popçunun bu açıklamaya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.