İstanbul'da zehirli akrep paniği yaşanıyor. Özellikle kentin tarihi yarımadası içinde kalan binalarda ortaya çıkan akrepler nedeniyle vatandaşlar korku ve panik yaşıyor.

Vatandaşlar, İstanbul’un özellikle köklü ilçelerinde ortaya çıkan zehirli akrepler nedeniyle zor anlar yaşıyor. Bir çok vatandaş evlerinde çıkan akrepler nedeniyle böcek ilaçlama firmalarının yolunu tuttu. Fakat uzmanlar, ilaçlamanın kalıcı bir çözüm olmadığını, üstelik bilinçsiz şekilde yapılan ilaçlama nedeniyle ev halkının ve evcil hayvanların olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

İLAÇLA SÖKÜP ATMAK ÇOK ZOR

İstanbul’da ortaya çıkan zehirli akrepler nedeniyle açıklama yapan ilaçlama firması yetkilisi Erkan Kuruoğlu, akreplerin açlığa dayanıklı ve kapalı kutu içerisinde bir yıl yaşayabilecek canlılar olduğunu belirterek, onları ilaçla söküp atmanın çok zor olduğunu söyledi. Akrep konusunda en iyi mücadelenin elektronik akrep kovucu olduğunu söyleyen Kuruoğlu, bu cihazın hem sağlıklı olduğunu hem de yıllar boyu evi zehirli haşeratlardan koruduğunu söyledi. Cihazın yaydığı ses dalgaları ile akrepleri yüzlerce metre uzağa taşıdığını söyleyen Kuruoğlu, Akrep kovucuların açık olduğu sürece bir daha o binaya akrep gelmeyeceğini dike getirdi. Akrep Kovucuların Sağlık Bakanlığı’ndan da onaylı olduğunu söyleyen Kuruoğlu, yapılması gerekenin evin uygun yerinde sürekli açık bırakmak olduğunu belirtti. Bu cihazın fiyatında da değinen ilaçlama firması yetkilisi Erkan Kuruoğlu, şu anda piyasada tanesi 50 ile 225 TL arasında akrep kovucu bulunduğunu, alırken garanti süresine dikkat etmek gerektiğini söyledi.