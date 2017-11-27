30 yıldan fazla kamuda çalıştıktan sonra emekli olanlara yapılan ek ödemeler için başvuru süresi Ocak ayında sona erecek. Ek ikramiye almak isteyen emekliler için son başvuru tarihi 27 Ocak.

30 yıl üzeri kamu hizmeti bulunan emeklilere sağlanan ek ikramiye hakkı 400 binin üzerine kamu emeklisini ilgilendiriyor. Şu ana kadar bu düzenlemeden yararlanan emekli sayısı 232 bin 506 kişi oldu. Hala başvuru yapmayan emekliler için son başvuru tarihi ise 27 Ocak 2018 olarak açıklandı.

232 BİN 506 KİŞİ YARARLANDI

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen düzenleme ile 232 bin 506 emekliye, 1 milyar lira ödeme yapıldı. 2017 yılının başında torba yasa kanunun yasalaşmasının ardından emeklilere tanınan ek ikramiye hakkı için başvurular da 27 Ocak 2017 tarihi itibari ile başladı. Emeklilerin bu imkanlardan yararlanabilmesi için 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvurmaları gerekiyordu. Ödemeler de hemen geçtiğimiz Mart ayı itibari ile başladı ve bu güne kadar hak kazanan emeklilere SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı.

BAŞVURU YAPMAYANLAR İÇİN SON GÜN 27 OCAK

Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün konu hakkında yaptığı açıklamada, ek ikramiye ödemelerini olumlu karışladıklarını dile getirdi. Konunun binden fazla emekliyi ilgilendirdiğini söyleyen Ergün, şu ana kadar 232 bin kişinin bu haktan yararlandığı fakat hala başvuru yapmayanların olduğunu söyledi. Ergün, son başvuru tarihinin 27 Ocak 2018 olduğunu da hatırlatarak emeklilerin geç olmadan başvuru yapması gerektiğini söyledi.