FOX TV Kaybolan Çiçekler 27 Kasım 2017 Son Bölümde yaşananlar şok etkisi yarattı. Canlı yayın sırasında stüdyoya gelen polis ekipleri, 14 yaşındaki kızı alıkoyarak uzun süre işkence yapan yaşlı kadını gözaltına aldı. İşte, Kaybolan Çiçekler 27 Kasım 2017 Son Bölümde yaşananlar…

Fox TV’de hafta içi her gün ekrana gelen Kaybolan Çiçekler 27 Kasım 2017 yeni bölümde bugün herkesi şok eden anlar yaşandı. Gülbeyaz K. isimli yaşlı kadın, 14 yaşındaki Nazmiye D.'yi, 15 gün boyunca alıkoyduğu ve işkence yaptığı iddiası ile canlı yayında polisler tarafından gözaltına alındı.

ANNESİ ARAMAK İÇİN GELDİ

Annesi Semra ile 20 gün önce bir tartışma yaşayan 14 yaşındaki Nazmiye D., bu tartışmanın ardından bir yakının kendisini Gülbeyaz'ın torunu "Fırat sana bakar." diyerek kandırması ile evden kaçtı. Fox'ta yayınlanan Kaybolan Çiçekler programına başvuran anne Semra Hanım, kızının kaçırıldığını iddia etti. Canlı yayında anne tarafından gelen bu iddialar, Gülbeyaz ve torunu Fırat tarafından kızının kaçırılıp alıkonulduğu yönündeydi.

15 GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR

Nazmiye’nin izini arayan Kaybolan Çiçekler ekibi küçük kızın izine 23 Kasım Perşembe günü canlı yayında ulaştı. Fakat Nazmiye D. o gün annesinden nefret ettiğini ve bu nedenle kendi isteği ile evden kaçtığını söyledi. Yayının ardından Nazmiye ile bir görüşme yapan Uzman Psikolog Hasan Ersin, küçük kızın Gülbeyaz ve Fırat'ın tehditleri sonucu böyle konuştuğu bilgisine ulaştı.

POLİSLER CANLI YAYINDAN GELİP ALDI

Kaybolan Çiçekler 27 Kasım 2017 Son Bölüme telefonla bağlanan Nazmiye D., kendisinin 15 gün boyunca Gülbeyaz K. ve torunu tarafından alıkonulduğunu ve işkenceye uğradığını söylemesinin ardından polis ekipleri canlı yayına gelerek Gülbeyaz K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan yaşlı kadının hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.