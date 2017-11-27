Kocaeli’de annesi ile tartışan lise öğrencisi kız, okulun 3'üncü katından intihara kalkıştı. Beden eğitimi öğretmeni tarafından kurtarılan lise öğrencisi kız gözyaşları içerisinde ambulansa bindirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki genç kız annesi ile tartıştıktan sonra okuduğu lisenin 3'üncü katında pencereye çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Beden eğitimi öğretmeni lise öğrencisi kızı kurtardı.

ANNESİ İLE TARTIŞTI ARDINDAN PENCEREYE ÇIKTI

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde, bulunan bir lisede meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız annesi ile tartıştıktan sonra ders sırasında bunalıma girdi ve 3'üncü kattaki koridor penceresine çıkıp intihara kalktı. Genç kızı ikna etmek için öğretmenleri ve arkadaşları uzun süre dil döktü, ancak başarılı olamadı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HAVA YATAĞI AÇTI

Lise öğrencisini ikna çabaları devam ederken, bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencerenin altına hava yatağı açtı. Beden eğitimi öğretmeni de bu sırada hemen yan pencereye çıktı ve genç kızı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada genç kızın dikkati dağlınca da itfaiye ekipleri bacağından sıkıca tutarak içeriye çekti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kurtarılan genç kız gözyaşların içerisinde ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

İşte o anların kareleri: