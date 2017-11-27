﻿ Tuğba Ekinci Dediğini Yaptı! Kamuflaj Giyip Savcılığa Gitti, Nur Yerlitaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Tuğba Ekinci Dediğini Yaptı! Kamuflaj Giyip Savcılığa Gitti, Nur Yerlitaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Kamuflaj montuyla savcılığa giderek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya canlı yayını sırasında şehitler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle modacı Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anasayfa MAGAZİN Tuğba Ekinci Dediğini Yaptı! Kamuflaj Giyip Savcılığa Gitti, Nur Yerlitaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Tuğba Ekinci Dediğini Yaptı! Kamuflaj Giyip Savcılığa Gitti, Nur Yerlitaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Tuğba Ekinci Dediğini Yaptı! Kamuflaj Giyip Savcılığa Gitti, Nur Yerlitaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Tarih: 2017-11-27 Saat: 19:41:56
Güncelleme : 2017-11-27 19:41:56

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Kamuflaj montuyla savcılığa giderek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya canlı yayını sırasında şehitler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle modacı Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın şehitler hakkında kullandığı sözler Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden şarkıcı Tuğba Ekinci, Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. 

CEZA VERİLMELİ
Kamuflaj bir mont giyerek savcılığa gelen Tuğba Ekinci, modacı Nur Yerlitaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında şehitler hakkında ukala ve aşağılayıcı sözler kullandığını söyledi. Bu ifadelerden bütün Türk Vatandaşlarının etkilendiğini söyleyen Ekinci, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "devletin egemenlik alamatlerini aşağılama" suçlarından Nur Yerlitaş'ın cezalandırması için savcılığa dilekçe verdi. 

ANLAŞAN KANALA DA DAVA AÇARIM
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ekinci, ünlü modacı özür dilese bile bu işin peşin bırakmayacağını belirterek, Nur Yerlitaş’ın bir kanalla anlaşma yapması durumunda o kanala da dava açacağını söyledi. 

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