﻿ İntikamın Böylesi! Erkek Arkadaşına Sinirlendi, Cinsel Organını Bahçıvan Makası ile Kesti

İntikamın Böylesi! Erkek Arkadaşına Sinirlendi, Cinsel Organını Bahçıvan Makası ile Kesti

Mimar kadın, sinirlendiği erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki, böylesi daha önce görülmedi dedirtti. 26 yaşındaki Brenda Baratti isimli kadın, intikam almak için erkek arkadaşının cinsel organını bahçıvan makası ile kesti.

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İntikamın Böylesi! Erkek Arkadaşına Sinirlendi, Cinsel Organını Bahçıvan Makası ile Kesti
İntikamın Böylesi! Erkek Arkadaşına Sinirlendi, Cinsel Organını Bahçıvan Makası ile Kesti Tarih: 2017-11-27 Saat: 21:00:36
Güncelleme : 2017-11-27 21:00:36

Mimar kadın, sinirlendiği erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki, böylesi daha önce görülmedi dedirtti. 26 yaşındaki Brenda Baratti isimli kadın, intikam almak için erkek arkadaşının cinsel organını bahçıvan makası ile kesti.

Arjantin’de yaşanan olayda, erkek arkadaşına sinirlenen 26 yaşındaki Brenda Baratti isimli mimar kadın, sevgilisi uyurken cinsel organını bahçıvan makasıyla kesti. 

HİÇ ACIMADAN KESTİ
Olay Pazar günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Sinirlendiği erkek arkadaşının evine giden 26 yaşındaki Brenda Baratti isimli kadın, sevgilisi uyuduğu sırada büyük bir bahçıvan makası ile sevgilisinin cinsel organını kesti. 

ADAMIN ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI KOŞTU
Komşular, adamın çığlıkları üzerine koşarak eve geldi. Adamın cinsel organının büyük bölümünün kesildiği çok kan kaybettiği anlaşıldı. Hemen hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu ise iyi, ancak cinsel organın yerine dikilip dikilmediği bilinmiyor. 26 yaşındaki Brenda Baratti isimli mimar kadın ise gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf ederek tutuklandı. 

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