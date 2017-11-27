Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda, G.A ismindeki genç bir kadın Hamitler TOKİ konutlarında pencereye çıplak halde çıkmış ve intihar girişiminde bulunmuştu. Olayın ardından ise G.A verdiği ifadeler ile şok etti ve olayın iç yüzünü ortaya çıkardı. İşte detaylar…

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan Hamitler TOKİ konutlarında geçtiğimiz günlerde bir olay yaşanmış ve genç bir kadın pencereye çıkıp intihar girişiminde bulunmuştu. Ardından da çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gitmiş ve hem G.A isimli genç kadın hem de evde yaralı olan erkek arkadaşı Mümin K. hastaneye kaldırılmıştı. Olayda ise genç kadının erkek arkadaşını borç yüzünden rehin aldığı ve bu yüzden de cama çıktığı belirtilmişti.

GENÇ KADININ İFADELERİ ŞOK ETTİ

Ancak olayın iç yüzü ortaya çıktı ve genç kadın vermiş olduğu ifadelerle adeta şok etti. Olayın bilindiği gibi değil daha farklı olduğunu söyleyen ve mağdur olduğunu söyleyen G.A, verdiği ifadesi ile olayın bilinmeyen yönlerini anlattı. Evde çıkan kavganın ise ayrılık konusundan çıktığını belirtti.

G.A isimli genç kadın verdiği ifadesinde 6 yıldır sevgilisi ile ilişkileri olduğunu ve daha önce birlikte yaşadıklarını söyledi. Kendisinin içki kullanmadığını ancak olay günü zorla sevgilisinin kendisine içki içirdiğini söyleyen G.A, eve gittiklerinde ise tartışma yaşadıklarını ve bu tartışmanın ayrılıktan dolayı çıktığını söyledi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu ve olay günü erkek arkadaşının kendisin her tarafını morarttığını ve kendisine tecavüz ettiğini dile getiren G.A, “6 yıldır birlikteydik. Ayrılmak istediğimi söyledim. Bunu duyunca çıldırdı. Kavga etmeye başladık. Sonra beni banyoya kilitledi. Banyodan çıktıktan sonra da tecavüz etti.” dedi. Erkek arkadaşının elinden zor kurtulduğunu belirten G.A cama da bu yüzden çıplak halde çıktığını söyledi.

Erkek arkadaşı Mümin K. ise G.A’nın suçlamalarını kabul etmezken, “Asıl ben ayrılmak istedim. O da o zaman ‘paraları ver’ dedi. Ben de paraları birlikte harcadığımızı söyledim. Kendini banyoya kilitledi. Çıkınca da bana saldırdı” dedi.