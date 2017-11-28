28 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları piyasaların açılması ile belli olmaya başladı. Vatandaşlar, son günlerde sürekli oynayan altın fiyatları yüzünden, yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı bekliyor. Bu nedenle de vatandaşlar tarafından altın piyasasında son durum anlık olarak takip ediliyor. Özellikle Türkiye’de en çok tercih edilen altın olan çeyrek ve gram altının anlık fiyatları da merak ediliyor. Peki, 28.11.2017 Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta altın, rekor üstüne rekor kırmış ve zirvede haftayı tamamlamıştı. Hafta sonu piyasalar kapı olsa da altın fiyatlarında hareket devam etti. Peki, haftanın başında piyasaların açılması ile birlikte altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2017 çeyrek altın, gram altın fiyatları kaç para? Bu hafta da altının yükselişi devam edecek mi? Altın fiyatları yeni hafta da düşecek mi? Yatırım yapmak içi altın doğru tercih mi? İşte, 28 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları ve 28.11.2017 Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları…

28 KASIM 2017 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hem geleneksel olan hem de nadir bulunan bir maden olan altın, ülkemizde hem yatırım için hem de hediyelik olarak tercih ediliyor. Durum böyle olunca altın fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gram altın güne 163,60 lira olarak başladı ve şimdilik bu civarda seyrine devam ediyor. Çeyrek altın ise bugün 261,82 liradan alınıyor, 268,36 liradan satılıyor. Gün içerisinde altın piyasasında yaşanan yeni gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.